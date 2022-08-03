اليوم: الغنوشي أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة

يمثُل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الأربعاء، أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لسماعه على خلفية تهمة نعته الأمنيين بـ « الطاغوت » خلال تأبينه للقيادي بحركة النهضة من جهة تطاوين فرحات العبار في شهر فيفري الفارط.

واعتبرت حركة النهضة أن ما يحصل هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين وترهيبهم و « محاولة سخيفة لفبركة ملف على أساس اصطياد فاسد لكلمة التأبين لراشد الغنوشي » .

وأشارت الحركة إلى أن الكلمة تضمنت بوضوح لا يقبل أي تأويل مناقب الفقيد وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان، ولم تتعرض بتاتا لذكر الأمنيين لا تصريحا ولا تلميحا.

وشددت الحركة على ان الغنوشي رمز من رموز الفكر الوسطي المعتدل قضى حياته في الدفاع عن الحريات والديمقراطية ومحاربة الاستبداد والتطرف الفكري أيا ما كانت المرجعية التي يتدثر بها.

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