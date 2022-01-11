اليوم: اللجنة العلمية تجتمع لاتخاذ قرارات جديدة حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية

تعقد اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعا سيخصص للنظر في وضعية المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي بعد تفشي فيروس كورونا في صفوف التلاميذ والطلبة ما أدى لإغلاق عدد من الأقسام والمدارس.

من جهته، أكد المدير العام للتفقدية الإدارية والمالية بوزارة التربية أحمد السبري في تصريح لإذاعة شمس أف أم صباح اليوم، التزام الوزارة بقرارات اللجنة العلمية بخصوص العودة لنظام الأفواج من عدمه إثر تفشي الفيروس في المؤسسات التربوية.

كما رجح مدير الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة لطفي بن حمود التوجه نحو دعم التقصي بالاختبارات والتحري الوبائي الميداني بالمؤسسات التربوية خلال اجتماع اللجنة العلمية اليوم.

وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أعلن أمس الاثنين، أنه تم غلق 5 مدارس و31 فصلا، بسبب تسجيل حالات ايجابية لفيروس كورونا، مؤكدا أن أي قرار ستتخذه وزارة التربية سيكون مرتبطا بقرارات اللجنة العلمية.

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