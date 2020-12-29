اليوم: المشيشي في زيارة إلى ولاية سوسة

يؤدّي رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، زيارة إلى ولاية سوسة.

وبين المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الإجتماعية سليم التيساوي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء، بأنّ هذه الزيارة تأتي في إطار معالجة وتقيّيم مشاكل الجهات.

وسيطلع المشيشي خلال الزيارة على وحدة مخبر التحاليل الفيروسية بالمستشفى الجامعي سهلول إضافة إلى وحدة العزل بقسم الأمراض الجرثومية بمستشفى فرحات حشاد.

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