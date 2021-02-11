اليوم: المشيشي يلتقي بحزامه السياسي

يعقد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الخميس 11 فيفري 2021، اجتماعا بمُمثلين عن الأحزاب والكتل الداعمة لحكومته.

وسيتطرق اللقاء إلى مسألة التحوير الوزاري وما أثاره من لغط مؤخرا في ظل رفض رئيس الجمهورية للتحوير ولأسماء وزراء اعتبر أنه تحوم حولها شبهات فساد.

وكشفت مصادر مطلعة بأن المشيشي توجه صباح اليوم بمكتوب الى رئيس الجمهورية يطلب فيه مده رسميا باسماء الوزراء الذين ينسب لهم شبهات فساد و تضارب مصالح مع بيان هذه الشبهات.

كلمات البحث :الحزام السياسي;المشيشي;لقاء