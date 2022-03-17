اليوم: انتهاء فترة الحسوم وتواصل هبوب رياح قوية

يتميز طقس اليوم الخميس، ببعض الأمطار المتفرقة بالشمال ومن المنتظر أن تكتسي صبغة رعدية بمعتمديات الشمال الغربي بعد الظهر مع سحب عابرة بالوسط والجنوب .

تبقى شدة الرياح هي ابرز العناصر الجوية خلال هذا اليوم وتصل سرعتها إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 21 و26 ببقية الجهات كما تصل إلى 29 بالجنوب.

يمثل اليوم الخميس 17 مارس انتهاء فترة الحسوم استنادا للتقويم الفلاحي والمعروف عنها هبوب الرياح القوية.

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