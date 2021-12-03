اليوم: انخفاض حاد في الحرارة مع أمطار غزيرة بهذه المناطق

تكون الأجواء اليوم الجمعة، شتوية خالصة ومن المنتظر تسجيل انخفاض حاد في الحرارة لتتراوح القصوى بين 10 و15 درجة ولا تتجاوز 7 درجات بالمرتفعات كما تصل إلى 18 بأقصى الجنوب.

كما سيشهد طقس اليوم غيثا نافعا بالشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي، مع أمطار تكون رعدية احيانا ومن المتوقع أن تكون محليا غزيرة بالسواحل الشمالية للبلاد مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

ثلوج ممكنة بالمناطق الجبلية الغربية التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الهيجان بالشمال، ومضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

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