اليوم: انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 4 أوت 2020، بانخفاض مرتقب في درجات الحرارة نتيجة لتدفق التيارات الهوائية الشمالية لتتراوح القصوى بين 27 و33 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 39 و44 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

كما تبقى بعض الأمطار المتفرقة والتي تكتسي أحيانا صبغة رعدية ممكنة بالشمال والوسط.

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