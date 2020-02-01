اليوم: انخفاض في الحرارة مع أمطار متوقعة في الشمال

يكون طقس اليوم السبت 01 فيفري 2020، مغشى بضباب محلي في الصباح بالمناطق الساحلية الشرقية.

كما يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار ضعيفة.

تكون الريح من القطاع الغربي ثم تتجه إلى القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

انخفاض في درجات الحرارة، لتتراوح القصوى بين 16 و 21 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 19 و 23 درجة بالجنوب.

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