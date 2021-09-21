اليوم: انخفاض في الحرارة مع أمطار متوقعة بهذه المناطق

تتواصل اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، العوامل الجوية ملائمة لتكوّن السحب الرعدية بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ومن ثم تشمل محليا المناطق الساحلية الشمالية مع أجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 26 و32 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، تكون في حدود 21 بالمرتفعات، وبين 33 و38 ببقية الجهات كما تصل إلى 40 بالبرمة وبرج الخضراء.

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