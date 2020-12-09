اليوم: انخفاض في الحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

يشهد طقس اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 11 و17 درجة وتكون في حدود 7 بالمرتفعات الغربية.
مؤشرات الأمطار المتفرقة متواصلة بالشمال لتشمل محليا الوسط الغربي بعد الظهر، هذا وتكون احيانا غزيرة ببنزرت، نفزة و طبرقة مع تساقط محلي للبرد.
تتواصل شدة الرياح قرب السواحل والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.