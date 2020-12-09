اليوم: انخفاض في الحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

اخر تحديث : 09/12/2020

أمطار

يشهد طقس اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 11 و17 درجة وتكون في حدود 7 بالمرتفعات الغربية.
مؤشرات الأمطار المتفرقة متواصلة بالشمال لتشمل محليا الوسط الغربي بعد الظهر، هذا وتكون احيانا غزيرة ببنزرت، نفزة و طبرقة مع تساقط محلي للبرد.
تتواصل شدة الرياح قرب السواحل والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.


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