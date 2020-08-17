اليوم: انخفاض في الحرارة وأمطار متوقعة بعد الظهر



يتميز طقس اليوم الاثنين 17 أوت 2020، بانخفاض نسبي متوقع في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و42 ببقية الجهات كما تصل إلى 46 بالجنوب مع ظهور الشهيلي.

كما تتواصل عوامل تكون السحب الرعدية المصحوبة بالأمطار والبرد محليا بعد الظهر بالشمال والوسط، أما الرياح عموما ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى سرعتها أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 60 كلم/س مؤقتا.

يكون البحر قليل الاضطراب ومختلف الأنشطة البحرية ممكنة.

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