اليوم: انخفاض مرتقب في الحرارة

يتميز طقس اليوم الجمعة 9 جويلية 2021، بانخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 27 و33 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 35 و40 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيلي كما تصل إلى 42 بالجنوب الغربي.

تكون الرياح معتدلة عموما لا تتجاوز سرعتها مستوى 30 كلم/س، أما البحر مضطرب بالشمال وبخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة اخر النهار.

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