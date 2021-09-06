اليوم: انخفاض مرتقب في الحرارة

يتميز طقس اليوم الاثنين، بمؤشرات هدوء نسبي بالشمال والوسط حيث تكون الأجواء قليلة السحب.

ويكون الطقس بالجنوب أحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة إضافة إلى نشاط نسبي للرياح ترافقها دواوير رملية محلية.

يكون البحر قليل الاضطراب بالشمال، متموج إلى مضطرب بالسواحل الشرقية للبلاد مع انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 28 و34 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 36 و40 درجة ببقية الجهات.

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