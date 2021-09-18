اليوم: انخفاض نسبي في درجات الحرارة

من المنتظر أن يتميز طقس اليوم السبت، بانخفاض نسبي في درجات الحرارة على مناطق الشمال حيث تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالشمال و المناطق الغربية و تتواصل مرتفعة نسبيا ببقية الجهات وتتراوح بين 35 و 41 درجة مع ظهور الشهيلي محليا.

ويكون الطقس عامة مغيّما جزئيا بالشمال والوسط ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار، وأما في الجنوب فسحب قليلة لا غير.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية حيث يصبح البحر هناك متموّج، ويبقى قليل الاضطراب ببقية السواحل.

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