اليوم: انطلاق إجلاء التونسيين من السودان

تنطلق اليوم الإثنين 24 أفريل 2023، عملية إجلاء التونسيين من السودان.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها، أن مصالحها بجمهورية السودان، تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة أوضاع الجالية التونسية عبر خلية الأزمة التى تمّ تركيزها للغرض وبالتنسيق والتعاون مع سفارة تونس بالخرطوم.

وتحدث البلاغ عن الاتصال بكافة أفراد الجالية وضبط قائمة اسمية في الراغبين في الإجلاء وإعلامهم بالمكان والساعة المحددتين لتأمين نقلهم.

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية بفايسبوك، كل التفاصيل الخاصة بعملية الإجلاء، ووضعت على ذمة أفراد الجالية أرقاما للتواصل معهم داعية إياهم توخى أقصى درجات الحيطة.

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