اليوم : انطلاق إمتحان الدورة الرئيسية لبكالوريا 2022

ينطلق حوالي 135 ألف مترشح من مختلف الشعب اليوم الأربعاء 08 جوان 2022، في اجتياز امتحان الدورة الرئيسية للبكالوريا لسنة 2022، التي تتواصل إلى حدود 15 من الشهر نفسه.

ويتوزع العدد الجملي للمترشحين على 105738 مترشحا في المعاهد العمومية، و20459 في المعاهد الخاصة، و8753 مترشحا فرديا.

وسجلت هذه الدورة، تراجعا في عدد المترشحين بنسبة 9,2 بالمائة مقارنة بالدورة الماضية، بعد أن كان 145 ألف و500 تلميذ خلال سنة 2021.

وخصصت وزارة التربية 578 مركز اختبار كتابي للباكالوريا و27 مركزا لايداع المواضيع و26 مركزا لجمع التحارير و7 مراكز تجميع وتوزيع و28 مركزا لإصلاح الاختبارات الكتابية.

ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الأحد 26 جوان، في حين تنطلق دورة المراقبة ايام 28 و29 و30 جوان وغرة جويلية 2022 على ان تُعلن النتائج يوم السبت 9 جويلية.

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