اليوم: انطلاق اختبارات التربية البدنية لتلاميذ الباكالوريا 2023

تنطلق اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، اختبارات آخر السنة الدراسية في مادة التربية البدنية ضمن امتحان الباكالوريا لدورة جوان 2023.

وقد ترشح لاختبارات مادة التربية البدنية ضمن امتحان الباكالوريا هذا العام 126210 تلميذا وتلميذة من مجموع 131678 تلميذا وتلميذة مرسمين.

وأبرزت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن 4036 تلميذا وتلميذة سيكونون معفيين من إجراء اختبارات التربية البدنية.

ويتوزع المترشحون لاختبارات التربية البدنية ضمن امتحان الباكالويا 2023 بين 108765 تلميذا وتلميدة من معاهد التعليم العمومي و17445 من معاهد التعليم الخاص.

وستتواصل الاختبارات من 10 إلى 19 أفريل الجاري في 255 مركز اختبارات تربية بدنية سيشرف عليها 2280 إطارا من إطارات التربية البدنية.

وأفاد مصدر من وزارة الشباب والرياضة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه تم الحرص على برمجة كل الاختبارات في الفترة الفاصلة بين 10 و19 أفريل الجاري ضمانا لتساوي الفرص بين كل التلاميذ في كل المراكز باعتبار أن الاختبارات تتزامن مع شهر صيام رمضان وكذلك التزاما بالرزنامة العامة لاختبارات الامتحانات الوطنية.

وسيكون آخر موعد لإجراء اختبارات التدارك في التربية البدنية في مختلف المراكز يوم 26 أفريل الجاري.

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