اليوم: انطلاق الاكتتاب في القسط الرقاعي الوطني

تنطلق اليوم الاثنين، عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة وسط توقعات بنجاحه وربما تجاوز المبلغ المطلوب.

وتصدر تونس للعام الثالث على التوالي قروضا رقاعية وطنية كآلية لتمويل الميزانية في ظل صعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية نتيجة تعطل مصادقة صندوق النقد الدولي على القرض الممدد بقيمة 1.9 مليار دولار رغم حصول اتفاق على مستوى الخبراء في منتصف أكتوبر 2022

ويقول الخبير المالي، بسام النيفر، ان الدولة بصدد الاكتتاب عبر اصدار قروض رقاعية وطنية كوسيلة لتنويع موارد تمويل الميزانية.

وأفاد النيفر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن برنامج الحكومة، من خلال اصدار القروض الرقاعية الوطنية لكامل سنة 2023، يتضمن تعبئة 2.8 مليار دينار مقابل حوالي 2994 مليون دينار في السنة الفارطة و1806 مليون دينار في 2021.

وتوقع نجاح الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني الذي تم اطلاقه اليوم الاثنين 8 ماي 2023 بتجاوز مبلغ 700 مليون دينار المستهدفة.

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