اليوم: انطلاق البث التجريبي للقناة التلفزية التربوية (البرنامج)

تنطلق القناة التلفزية التربوية في البث التجريبي بداية من اليوم الاثنين 12 أفريل 2021، على الساعة العاشرة صباحا لفائدة تلاميذ البكالوريا.

ومن المقرر أن يتم تقديم حصص مراجعة دروس لتلاميذ الباكالوريا.

وسينطلق البث خلال الأيام الأولى بـ6 حصص دروس ثم سيتم الترفيع ليبلغ 8 حصص على مدار الـ24 ساعة من البث التجريبي تُعاد على مدار اليوم.

وللتذكير فقد تم امضاء اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ومؤسسة التلفزة التونسية حول القناة الجديدة، يوم الاثنين 29 مارس 2021.

وفيما يلي برنامج بث الدروس التّلفزية لتلاميذ البكالوريا:

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