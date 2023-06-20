اليوم: انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الباكالوريا

ينطلق ابتداء من اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا، التسجيل بخدمة نشر نتائج امتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2023، بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال (SMS) و ذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوّال » اتصالات تونس » و » أوريدو » و » أورونج » بسعر إجمالي قدره 950 مليم.
ودعت وزارة التربية المترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة (SMS) إلى توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي :
BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة – ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية
جدير بالذكر بأن رقم التسجيل بامتحان البكالوريا ينبغي أن يكون متكوّنا من ستة (06) أرقام ورقم بطاقة التعريف من ثمانية (08) أرقام.
و يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية ( SMS) تتضمّن كل تفاصيل نتيجة الامتحان القرار و المعدل النهائي و أعداد مختلف المواد و ذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج.
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