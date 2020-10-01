اليوم: انطلاق التلقيح ضد النزلة الموسمية

يتم اليوم الخميس 01 أكتوبر 2020، الشروع في توزيع كميات من التلقيح ضد النزلة الموسمية، على إدارات الرعاية الصحية وعلى الصيدليات الخاصة عن طريق المزودين.

وكان الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية بشير اليرماني قد أكد في تصريح صحفي، أنه توجد حاليا في تونس 155 ألف جرعة تلقيح تم الانتهاء من كل عمليات المراقبة الخاصة بها وسيقع الانطلاق في توزيعها.

وبين اليرماني بأن حوالي 200 ألف جرعة ثانية ستصل تونس في ظرف لا يتجاوز 10 أيام.

ويهم التلقيح ضد النزلة الموسمية عدة فئات وهي خاصة:

- الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة

-الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن

-الحوامل

-العاملين في القطاع الصحي .

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