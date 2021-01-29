اليوم: انطلاق الصولد الشتوي

ينطلق بداية من اليوم الجمعة 29 جانفي 2021، موسم التخفيضات الشتوية 2021 (الصولد) ويتواصل على امتداد 6 أسابيع.

ويجب ألاّ تقلّ نسبة التخفيضات المصرح بها عن 20 بالمائة.

ويتعين على التجار تخفيض السعر على المنتوج حسب نظام التأشير الثنائي الذي يتطلب ذكر السعر قبل التخفيض وبعده والاشهار على واجهة المحلات من خلال استعمال كلمة « تخفيض موسمي » ، وفق بلاغ سابق صادر عن وزارة التجارة.

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