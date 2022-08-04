اليوم: انطلاق الصولد الصيفي

انطلق اليوم الخميس، موسم البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي « الصولد » للفترة الصيفية من سنة 2022 ليتواصل بصفة أولية على امتداد ستة أسابيع.

وكانت وزارة التجارة قد شددت في بلاغ سابق، على ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية خاصة على مستوى إيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بــ 20 بالمائة والتأشير الثنائي للأسعار وإعلام المستهلك بكل المعطيات التي تضمن شفافية هذه العملية وتمكنه من ممارسة حقه في الاختيار.

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