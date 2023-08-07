اليوم: انطلاق الصولد الصيفي

اخر تحديث : 07/08/2023
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

الصولد

ينطلق موسم التخفيض الموسمي الصيفي « الصولد » بداية من اليوم الاثنين 07 أوت 2023، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، إلى غاية يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، وذلك بالتوافق مع الهياكل المهنية، وفق ما أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وأكدت وزارة التجارة في بلاغ سابق لها، أن كل مخالفة للمقرر المتعلق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي ستقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.


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