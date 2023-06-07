اليوم: انطلاق امتحان الدورة الرئيسية لبكالوريا 2023

يشرع اليوم الأربعاء 07 جوان 2023، 137 ألف و906 تلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا دورة 2023، التي تتواصل أيام 8 و9 و12و13و14 جوان الجاري.

ويتوزع مجموع المترشحين لدورة البكالوريا لهذا العام، إلى 112573 تلميذا أي بنسبة 82% في المعاهد العمومية، و18539 تلميذا أي بنسبة 13% في المعاهد الخاصة، فيما يقدر عدد المترشحين بصفة فردية بـ6794 مترشحا أي بنسبة 5% من مجموع المترشحين.

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