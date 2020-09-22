اليوم: انطلاق صرف الدفعة الأولى من المساعدات الاجتماعية للتلاميذ

اخر تحديث : 22/09/2020

وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 صرف الدفعة الأولى من المساعدات الاجتماعية لفائدة التلاميذ المنتمين إلى العائلات المعوزة و محدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية 2020-2021.
ويمكن للمواطنين الذين تلقّوا إرساليات قصيرة عبر هواتفهم الجوالة الاتصال بأقرب مكتب بريد لسحب المساعدات المدرسية أو عن طريق البطاقات البريدية بالنسبة للمنتفعين بالمنح المالية الشهرية الخاصة بالعائلات المعوزة.
وسيتمّ خلال الأيام القادمة صرف دفعة ثانية من هذه المساعدات.


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