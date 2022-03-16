اليوم: انطلاق عمليات إعادة ضخ المواد الغذائية المحجوزة في مسالك التوزيع القانونية

أعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، انطلاق عمليات إعادة ضخ المواد الغذائية المحجوزة في مسالك التوزيع القانونية اليوم وذلك عن طريق البيع بالظروف المغلقة لفائدة تجار الجملة المنتصبين بصفة قانونية.

وستتواصل عمليات إعادة ضخ المواد الغذائية المحجوزة أو التي سيتم حجزها بصفة دورية وحسب الحاجيات الاستهلاكية لمختلف جهات البلاد، وفق البلاغ.

وبينت الديوانة بأن عمليات المراقبة المشتركة انطلقت يوم الخميس 10 مارس 2022 على كامل التراب الوطني تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبإسناد من الوحدات الأمنية والديوانية ومكنت من حجز كميات هامة من المواد الغذائية الأساسية والمدعمة على غرار السميد والفارينة والعجين الغذائي والزيت النباتي والبيض وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.

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