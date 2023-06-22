اليوم: انطلاق مناظرة «السيزيام»

تنظلق اليوم الخميس 22 جوان 2023، امتحانات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية « السيزيام ».
وتتواصل الامتحانات على مدى 3 أيام (22 و23 و24 جوان)، وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 07 جويلية القادم.
وقد بلغ عدد المترشحين لهذا الامتحان 56893 تلميذا أي بنسبة 28% من العدد الجملي للتلاميذ علما وأن عدد تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي يبلغ 200400 تلميذ.
ويتناظر المترشحون لاجتياز المناظرة على 3700 مقعدا بالمدارس الإعدادية النموذجية.
كلمات البحث :"السيزيام";مناظرة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.