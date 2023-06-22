اليوم: انطلاق مناظرة «السيزيام»

اخر تحديث : 22/06/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

سيزيام

تنظلق اليوم الخميس 22 جوان 2023، امتحانات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية « السيزيام ».

وتتواصل الامتحانات على مدى 3 أيام (22 و23 و24 جوان)، وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 07 جويلية القادم.

وقد بلغ عدد المترشحين لهذا الامتحان 56893 تلميذا أي بنسبة 28% من العدد الجملي للتلاميذ علما وأن عدد تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي يبلغ 200400 تلميذ.

ويتناظر المترشحون لاجتياز المناظرة على 3700 مقعدا بالمدارس الإعدادية النموذجية.


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