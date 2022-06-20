اليوم: انطلاق مناظرة النوفيام

انطلقت اليوم الاثنين 20 جوان 2022، الاختبارات الكتابية لشهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني (النوفيام).
ويتوزع المترشحون بين 32796 مترشحا لشهادة ختم التعليم الأساسي العام و 167 مترشحا لشهادة ختم التعليم الأساسي التقتي من أجل الحصول على 3100 مقعدا بالمدارس الإعدادية النموذجية.
وتمتد المناظرة على 3 أيام متتالية من 20 إلى 22 جوان 2022 على أن تعلن النتائج يوم 5 جويلية 2022.
وقد تولى وزير التربية فتحي السلاوتي صباح اليوم، الاشراف على انطلاق اختبارات النوفيام بمركز الاختبارات الكتابية بإعدادية المظيلة من ولاية قفصة.
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