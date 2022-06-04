اليوم: انعقاد أول اجتماع للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

أعلن عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن اللجنة ستعقد اجتماعها الأولي اليوم السبت 4 جوان بداية من الساعة العاشرة صباحا في دار الضيافة بقرطاج.

وأضاف بودربالة بأن العديد من المنظمات والأحزاب السياسية المساندة لمسار 25 جويلية والشخصيات الوطنية والكفاءات والأساتذة الجامعيين ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، أكدوا حضورهم في اجتماع اليوم.

وقال بودربالة إن من بين هؤلاء بالخصوص، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مستبعدا حضور الاتحاد العام التونسي للشغل تبعا لتصريحات قياداته في وسائل الاعلام. وأكد بودربالة أن ورقة حضور اجتماع يوم غد ستثبت مشاركة الأطراف المدعوة من عدمها.

وأوضح عميد المحامين، أنه سيتم التداول خلال الاجتماع الأولى في برنامج عمل اللجنة وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور التي ستقع مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى عقد نقطة إعلامية بعد كل اجتماع لاطلاع ممثلي وسائل الإعلام والرأي العام على ما تم الاتفاق حوله.

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