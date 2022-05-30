اليوم: بداية التسجيل للاستفتاء بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأنه بإمكان التونسيين المقيمين بالخارج بداية من اليوم 30 ماي 2022 التسجيل للاستفتاء الوطني على موقع الواب https://touenssa.isie.tn مع العلم وأنّه لا يمكن الولوج إلى هذا الموقع إلاّ من خارج الجمهورية التونسية.

وبإمكان أفراد الجالية التونسية التثبت من وجود أسمائهم في قائمة الناخبين ومن مراكز الاقتراع التي سيصوتون فيها عبر زيارة موقع الواب نفسه. »

كلمات البحث :استفتاء;الخارج;تونسيين;هيئة الانتخابات