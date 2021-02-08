اليوم: بقايا أمطار في الصباح والحرارة في استقرار

يتميز طقس اليوم الاثنين 8 فيفري 2021، ببقايا أمطار خلال الساعات الأولى للنهار بمناطق أقصى الشمال، أي بنزرت، طبرقة ونفزة، وتكون هناك فترات مشمسة ببقية الجهات تتخللها بعض السحب.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج قابس، مضطرب ببقية المجالات البحرية.

الحرارة في استقرار عموما و تتراوح القصوى بين 17 و23 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات.

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