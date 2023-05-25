اليوم: تقلبات جوية وأمطار رعدية مع رياح تتطلّبُ اليقظة

سيشهد طقس اليوم الخميس، تقلبات جوية وأمطار رعدية مستمرة بالوسط ومحليا الشمال والجنوب وتكون احيانا غزيرة بجهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل الشرقية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب شرق البلاد.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط، في حدود 15 بالمرتفعات، وبين 24 و29 بالجنوب كما تصل إلى 32 بالبرمة وبرج الخضراء.

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