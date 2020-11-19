اليوم: تقلّص في فاعلية التقلبات الجوية

سيشهد طقس اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، ضعفا متوقعا في فاعلية التقلبات الجوية .

هناك بعض الأمطار المتفرقة تبقى ممكنة بالشمال والمناطق الشرقية، ببقية الجهات فترات مشمسة تتخللها سحب عابرة.

كما يتميز طقس اليوم بشدة الرياح بالمناطق الساحلية حيث تتجاوز سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب و النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري بداية من بعد الظهر.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 18 و22 درجة وتكون في حدود 15 بالمرتفعات كما تصل إلى 24 بالجنوب الغربي..

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