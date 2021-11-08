اليوم: تواصل مؤشرات الصحو بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، بتواصل مؤشرات الصحو بأغلب الجهات، مع بعض السحب على كامل البلاد وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة ومحلية بطبرقة ونفزة.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب الى قليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

تكون الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 18 و23 درجة وتكون في حدود 15 بالمرتفعات.

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