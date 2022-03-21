اليوم: تواصل مؤشرات الغيث النافع بفاعلية أقل



تتواصل اليوم الاثنين، مؤشرات الغيث النافع إنما بفاعلية أقل مقارنة بما شهدناه نهاية الأسبوع، ستكون هناك أمطار متفرقة عموما وتكون محليا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي.

يتواصل نشاط الرياح نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 16 و21 درجة بالجنوب وتصل إلى 24 بالبرمة وبرج الخضراء.

كلمات البحث :الغيث النافع;طقس