اليوم: تونس تُحيي ذكرى «الخميس الأسود»

مرت 44 سنة على ذكرى أحداث 26 جانفي 1978 المعروفة بـ « الخميس الأسود » التي شهدت فيها البلاد مواجهات دامية بين الطبقة الشغيلة ونظام « الحبيب بورقيبة » آنذاك.

وقد مثل يوم 26 جانفي 1978 يوم اضراب عام أقرته قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، سقط فيه حوالي 400 شهيد وجرح أكثر من ألف مواطن نتيجة المواجهات بين الجيش والأمن من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى.

و أعلنت حكومة الهادي نويرة آنذاك سقوط 52 شهيدا و365 جريحا على عكس التقارير المستقلة التي تُؤكد أن حوالي 400 شهيد سقطوا في الأحداث وجُرح أكثر من ألف مواطن.

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