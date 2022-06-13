اليوم.. جلسة تفاوض بين الحكومة واتحاد الشغل

من المنتظر أن تلتئم مساء اليوم الإثنين 13 جوان 2022، جلسة تفاوض ستجمع ممثلي الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل بقصر الحكومة في القصبة، وذلك على إثر الإضراب الذي أقرّته الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 16 جوان الجاري في القطاع العامّ والوظيفة العمومية.

وسيحضر الجلسة وفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد ووفد حكومي للنظر في المطالب المضمنة في برقية الإضراب.

ووفقا لما أكدته جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد، فإن الطبوبي أكّد أن المنظمة الشغيلة ليست مع الإضراب بل مع الحوار والتفاوض معربا عن أمله أن تكون جلسة اليوم مثمرة.

كلمات البحث :اتحاد الشغل;الحكومة;جلسة تفاوض