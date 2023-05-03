اليوم: جلسة تفاوض جديدة بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي

أعلن عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، انه خلال الساعات القادمة سيتم تنظيم جلسة تفاوض جديدة بين ممثلي وزارة التربية والجامعة من أجل الوصول لاتفاق مرضي.

وأبرز الحمروني أن الحل للوضع التربوي الراهن بيد وزارة التربية والحكومة ».

وعبر الحمروني عن تمنياته أن « تأتي جلسة التفاوض خلال الساعات القادمة بالجديد وتتم الإستجابة لمطالبهم »، لافتا إلى أنهم يطالبون بماهو متخلد بالذمة، وفق تعبيره.

وكان كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي بصفاقس محمد الصافي قد أكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن جلسة التفاوض بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، التي انطلقت صباح الثلاثاء ودامت لساعات، لم تفض الى حلول مجدية وأن « قرار حجب الاعداد بالنسبة للثلاثيتين الاولى والثانية لازال قائما » .

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