اليوم: جلسة عامة بالبرلمان للنظر في عدد من مشاريع القوانين

تنعقد الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لليوم الأربعاء 22 جويلية 2020، بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر .

ويتضمّن جدول الأعمال:

◀️ مواصلة التصويت على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية. عدد 69/2019.

◀️ النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.عدد 35/2020.

◀️ النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس. عدد 02/2020.

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