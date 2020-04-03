اليوم: جلسة عامة للنظر في التفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الجمعة 03 أفريل 2020، بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). عدد 30/2020.

وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية قد قامت بدراسة المشروع والمصادقة عليه بعد اجتماعات ماراطونية عبر التواصل عن بعد والبث الفوري عبر قناة اليوتوب الخاصة بالمجلس .

وقد شرعت في دراسته بتاريخ 27 مارس 2020 ، وأنهت النظر فيه وصادقت عليه برمته بتاريخ 31 مارس 2020.

وفيما يلي الصيغة النهائية من مشروع قانون عدد 30 لسنة 2020 المصادق عليها من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية :

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