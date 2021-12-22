اليوم: جواز التلقيح يدخل حيّز التنفيذ بهذه الفضاءات

يدخل جواز التلقيح الخاص بفيروس « سارس كوف-2″ بداية من اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، حيز التنفيذ وذلك تطبيقا للمرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021.

ويُحدد الفصل الثاني من المرسوم الفضاءات التي يجب الاستظهار بالجواز لدخولها، وهي المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، والمؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية، والهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة، والمقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم والأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.

ويتم التثبت من صحة وموثوقية المعطيات المشفّرة المضمنة بجواز التلقيح الخاص بفيروس « سارس كوف – 2 » عن طريق المسح الضوئي للختم الالكتروني المرئي والتثبت من مطابقتها لهوية الشخص المعني بالأمر من خلال التطبيقة المعتمدة من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.

جدير بالذكر بأنه يتم تحميل جواز التلقيح أو طباعته حصريا من فضاء المواطن ببوابة التلقيح ضد كوفيد 19 عبر الرابط .http://www.evax.tn ويتم بالنسبة للأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتّونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبية تحميل الجواز أو طباعته من خلال تنزيل تلك الجوازات والشهادات بمنصة التحويل المعدة للغرض.

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