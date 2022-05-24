اليوم: حرارة مرتفعة تصل إلى 41 درجة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بحرارة مرتفعة حيث من المنتظر أن تصعد القصوى إلى مستوى 38/32 درجة كما تصل محليا إلى 41 مع ظهور الشهيلي.

خلايا رعدية متوقع تكونها بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار متفرقة مع أجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد.

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