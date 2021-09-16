اليوم: حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الخميس، بحرارة مرتفعة مع تواصل تدفق الرياح الجنوبية حيث تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالسواحل الشمالية بما في ذلك الوطن القبلي وبين 35 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

طقس مغيم جزئيا بالشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، مع سحب قليلة بالجنوب.

تكون الرياح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر متموج بخليج قابس وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

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