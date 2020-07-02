اليوم: حرارة مرتفعة تصل إلى 46 درجة

يبقى ارتفاع الحرارة هو أبرز ملامح حالة طقس اليوم الخميس 2 جويلية 2020، لتتراوح القصوى بين 38 و44 درجة داخل البلاد كما تصل إلى 46 بتوزر ، وتكون اقل بالمناطق الساحلية حيث من المتوقع تسجيل أرقام بين 32 و37 درجة.

نشاط الرياح يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س.. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية..

طقس صاف الى قليل السحب على كامل البلاد.

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