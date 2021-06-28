اليوم: حرارة مرتفعة تصل إلى 48 درجة مع ظهور الشهيلي

تكون الحرارة اليوم الاثنين 28 جوان 2021، مرتفعة، حيث من المنتظر أن تصعد القصوى إلى مستوى 46/36 درجة وتصل الى 48 بالجنوب مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشمالية حيث تكون بين 28 و34 درجة.
تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.
أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات الى كثيفة السحب بالشمال والمرتفعات مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة.
كلمات البحث :الشهيلي;حرارة مرتفعة;طقس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.