اليوم: حرارة مرتفعة تصل إلى 48 درجة مع ظهور الشهيلي

تكون الحرارة اليوم الاثنين 28 جوان 2021، مرتفعة، حيث من المنتظر أن تصعد القصوى إلى مستوى 46/36 درجة وتصل الى 48 بالجنوب مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشمالية حيث تكون بين 28 و34 درجة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات الى كثيفة السحب بالشمال والمرتفعات مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة.

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