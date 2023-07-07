اليوم: حرارة مرتفعة مع أمطار متوقعة بعد الظهر

تتواصل اليوم الجمعة، الحرارة مرتفعة لتتراوح القصوى بين 39 و46 درجة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 33 و38 درجة.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات، متموج إلى قليل الاضطراب بخليج قابس.

أجواء قليلة السحب مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بعد الظهر بالشمال الغربي ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية.

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