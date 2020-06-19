اليوم: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي

تُعدّ الحرارة المرتفعة مع ظهور الشهيلي عنوان طقس اليوم الجمعة، دون منازع، حيث من المتوقع أن تتراوح القصوى بين 38 و44 درجة، تصل إلى 47 بتوزر وقبلي، وتكون في مستوى 36/30 بالمناطق الساحلية للشمال والوسط.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبأقصى الجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية، ومن المنتظر أن تصل سرعتها القصوى إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات ونسب الرطوبة العالية ستعمق الإحساس بارتفاع الحرارة.

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