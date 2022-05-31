اليوم: حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بحرارة مرتفعة ومن المنتظر أن تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 36 و40 ببقية الجهات كما تصل إلى 42 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

تكونات رعدية متوقعة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر ترافقها أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب وملائم لمختلف الانشطة البحرية.

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