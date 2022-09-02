اليوم: خروج فترة أوسو مع ارتفاع في الحرارة

يمثّل اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، خروج فترة أوسو استنادا للتقويم الفلاحي واهم ملامح طقس اليوم هو تقلص في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها إلى ما دون 30 كلم/س، أما البحر متموج الى قليل الاضطراب.

ارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون بين 37 و42 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار محليا رعدية.

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